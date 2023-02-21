Vivo'nun katlanabilir telefonları yıl bitmeden tanıtılacak
Akıllı telefonlarıyla ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren Vivo'nun bu yıl bitmeden iki yeni katlanabilir telefonla karşımıza çıkması bekleniyor.
Vivo'nun X Flip ve X Fold 2 modelleri bu yıl bitmeden tanıtılacaklar. Adlarından da anlaşılacağı üzere iki telefon da katlanabilir yapıda. Önceki modelden farklı olarak geliştirmeler sunması beklenen Fold 2'nin dikey yapıda olacağı konuşuluyor. Türkiye'de Vivo cihazlar satılsa da geçen yıl tanıtılan katlanabilir ekranlı X Fold satılmıyor.
Yolda olan telefonların da ülkemizde satılıp satılmayacağı bilinmiyor ancak büyük ihtimalle satılmayacak. Eğer farklı bir karar verilirse satılma ihtimali doğabilir gibi duruyor.
KATLANABİLİR TELEFONLARIN ÖZELLİKLERİ NASIL?
Vivo X Flip modelinin, Samsung'un Galaxy Z Flip 4 modeli gibi dikey yapıda katlanabilir olacak. Bir diğer yandan benzer bir sistem üzerine oturtulacak Vivo X Fold 2, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacak ve ZEISS kamera sistemiyle donatılacak. 4.800 mAh bataryası 120W hızlı şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı birden destekleyecek.
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