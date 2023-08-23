Microsoft, Python'u Excel'e getiriyor

Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:04

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:06

Microsoft, Excel'in son güncellemesiyle, veri analizi alanında büyük bir adım atmış görünüyor. Bu güncelleme ile Excel kullanıcıları, Python dilini kullanarak veri analizi işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Microsoft'un duyurusuna göre, bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar Excel içerisinde Python dilini kullanarak veri analizi komut dosyalarını çalıştırabilecekler.

VERİ ANALİZ ETMEDE YENİ DÖNEM

Bu entegrasyon, özellikle veri bilimi ve analiz alanında çalışan profesyoneller için oldukça faydalı olabilir. Excel'in kullanım kolaylığı ile Python'un veri analizi yetenekleri bir araya geldiğinde, kullanıcılar karmaşık veri setlerini analiz etme ve sonuçları görselleştirme konusunda daha esnek bir yaklaşım benimseyebilirler.