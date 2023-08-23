Microsoft, Python'u Excel'e getiriyor
Microsoft, Excel'in gücüne Python dilini entegre ederek veri analizi konusunda yeni bir dönemi başlatıyor. Artık kullanıcılar, Excel üzerinden Python komut dosyalarını kullanabilecek ve veri analizi süreçlerini daha etkili hale getirebilecekler.
Microsoft, Excel'in son güncellemesiyle, veri analizi alanında büyük bir adım atmış görünüyor. Bu güncelleme ile Excel kullanıcıları, Python dilini kullanarak veri analizi işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Microsoft'un duyurusuna göre, bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar Excel içerisinde Python dilini kullanarak veri analizi komut dosyalarını çalıştırabilecekler.
VERİ ANALİZ ETMEDE YENİ DÖNEM
Bu entegrasyon, özellikle veri bilimi ve analiz alanında çalışan profesyoneller için oldukça faydalı olabilir. Excel'in kullanım kolaylığı ile Python'un veri analizi yetenekleri bir araya geldiğinde, kullanıcılar karmaşık veri setlerini analiz etme ve sonuçları görselleştirme konusunda daha esnek bir yaklaşım benimseyebilirler.
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