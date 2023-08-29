Microsoft'un oyun odaklı sevindirecek planları

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:47

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:47

Microsoft'un oyun tarafı için attığı adımları günbegün takip ederken, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer konu hakkında bir açıklama yaptı. IGN'e yaptığı açıklamalarda yeni nesil konsollardan, her yıl dört yeni oyun çıkartma hedefine kadar bazı yeniliklerden bahsetti.

MICROSOFT'UN OYUN ODAKLI YENİ HAMLELERİ

Yapılan röportajda Microsoft'un yeni planlarını da açıklayan Spencer, bu bağlamda şirketin her yıl yeni oyunlar çıkartma planını doğrulamış oluyor hem de bunun zaten başladığını söylüyor. Yani 2024 yılında da en az dört yeni özel oyun Microsoft tarafından oyunseverlerin karşısına çıkmış olacak.

Bu yıl çıkmış ya da çıkacak oyunlar da sıralandı: Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Redfall, Starfield, Forza ve konsollar için Age of Empires 4.