Microsoft kullanıcıları tehlike altında: Bilgisayarlar hacker'ların saldırısı altında

13 Ekim 2021 Çarşamba, 11:20

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre; İran'lı hacker'lar ABD, Avrupa ve İsrail merkezli savunma şirketlerine siber saldırı gerçekleştirdi.

Siber saldırıya ilişkin Microsoft'un kaynak gösterildiği haberde; İranlı bilgisayar korsanlarının, Orta Doğu'da faaliyet gösteren ABD'li, Avrupalı ve İsrailli savunma şirketleri ve nakliye firmalarına sızmaya çalıştığı tespit edildiği kaydedildi.

ABD'li teknoloji devi, "DEV-0343" kod adlı bir grup hacker'ın, son aylarda Office 365 yazılımını kullanan 250'den fazla şirkete saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

"PAROLA PÜSKÜRTME"

"Parola püskürtme" olarak tanımlanan saldırı; yaygın olarak kullanılan birkaç parolayla çok sayıda hesaba veya kullanıcı adına erişmeye çalışan bir siber saldırı biçimi.

Times'ın yer verdiği iddialara göre; bilgisayar korsanlarının hedefleri arasında "ABD, Avrupa Birliği ve İsrail hükümeti ortaklarını askeri sınıf radarlar, drone teknolojisi, uydu sistemleri ve acil müdahale iletişim sistemleri üreten ve destek veren savunma şirketleri" yer alıyor.

ASKERİ TATBİKAT ÖNCESİNDE...

Söz konusu siber saldırı, İran'ın bugün başlayacak olan iki günlük askeri tatbikatından saatler önce ortaya çıktı. İran ordusunun en son insansız hava araçlarını, radar ve hava savunma teknolojilerini sergilemesi bekleniyordu.