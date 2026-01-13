Microsoft Lens uygulaması kaldırılıyor

Microsoft, yeni yaptığı açıklamayla artık Lens uygulamasının kullanılmayacağını belirtti. Microsoft Lens 9 Ocak'tan itibaren kullanımdan kaldırıldı, 9 Şubat'tan sonra ise artık desteklenmeyecek ancak uygulama üzerinden 9 Mart'a kadar belge taramak mümkün olacak.

Uygulama, hem iOS hem de Android işletim sistemlerine sahip cihazlarda yer alıyordu.

Microsoft Lens ilk olarak 2015 yılında kullanıma sunulmuştu.

Uygulama, kağıtları, kartları, fişleri ve diğer belgeleri okunabilir ve dijital hale getiren bir mobil belge tarayıcısıydı. Microsoft, bu uygulama yerine Copilot'un yapay zekasının kullanılmasını öneriyor.