Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'deki fiber ağ, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaştı

Türkiye'deki fiber ağ, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaştı

13.01.2026 18:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye'deki fiber ağ, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaştı

Türkiye'deki fiber ağın, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 657 bin kilometreye çıktığı ve dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa eriştiğini bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi.

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının Eylül 2025 sonu itibarıyla 408 olduğunu belirten açıklamada, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının 757 olduğu ifade edildi.

Sabit telefon abone sayısının üçüncü çeyrek sonunda 8,5 milyon olarak kayıtlara geçtiği bildirilerek şunlar aktarıldı:

Mobil abone sayısı yaklaşık 99,1 milyon oldu. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde mobil trafik miktarı yaklaşık 80,7 milyar dakika, sabit trafik miktarı da 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi.

"Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke"

Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 80'inin bireysel, yüzde 20'sinin kurumsal abonelerden oluşuyor. 494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında en fazla görüşme yapan ülke oldu.

Yaklaşık 5 milyon mobil abone numarasını taşıdığını bildirirken 30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısının yaklaşık 203 milyona ulaştı.

İlgili Konular: #internet #türkiye #internet hızı

İlgili Haberler

Apple'ın yapay zeka altyapısında Google Gemini temel alınacak
Apple'ın yapay zeka altyapısında Google Gemini temel alınacak Google ile Apple, Apple'ın yeni nesil yapay zeka altyapısının Google'ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi temel alınarak geliştirilmesi için işbirliği yaptı.
Bu robotlardan birinin evinizi temizlemesine izin verir miydiniz?
Bu robotlardan birinin evinizi temizlemesine izin verir miydiniz? Yapay zekâ destekli çok amaçlı robot yardımcılar, çamaşır katlamadan temizlik yapmaya kadar ev işlerini üstlenmek üzere ilk kez bu yıl evlere girmeye hazırlanıyor; ancak yüksek maliyetleri, yavaşlıkları ve hâlâ insan kontrolüne ihtiyaç duymaları soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Son dakika... X'e (Twitter) erişim sorunu! 13 Ocak X (Twitter) çöktü mü?
Son dakika... X'e (Twitter) erişim sorunu! 13 Ocak X (Twitter) çöktü mü? Son dakika haberi... Sosyal medya platformu X'e (Twitter) erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfalarında "akış yenilenmiyor" hatası aldığını bildiriyor.