Microsoft, önemli bir dava ile karşı karşıya

Yayınlanma: 04.12.2024 - 06:22

Güncelleme: 04.12.2024 - 06:22

Microsoft geçmişte pek çok konu başlığı altında dava edilmişti. Yakın zaman önce ortaya çıkan davaya göre Microsoft, rekabeti engelleyici lisanslama uygulamalarıyla bulut pazarında avantaj sağlamaya çalıştığı için suçlanıyor. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1,27 milyar dolardan fazla tazminat talep ediliyor.

Şirket, rakip bulut şirketlerin müşterilerinden haksız yere fazla ücret alıyor iddasıyla karşı karşıya.

MICROSOFT'A YENİ SUÇLAMA

Microsoft, Windows Server yazılımını kendi Azure platformunda kullanan şirketlere, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform ve Alibaba Cloud gibi rakiplerin altyapısını tercih edenlere kıyasla daha düşük bir fiyatta sunuyor. Yazılımı başka platformda kullanan işletmeler ise yüksek lisanslama ücreti ödemek zorunda kalıyor ve aslında Microsoft'un hizmeti Azure'a yönlendiriliyor. Bu da rekabetin önüne set çekiyor.

Yaşanan bu durum Amazon'un hizmetini kullanan müşterilerin şikayetleriyle ortaya çıktı. Microsoft, Azure’da Windows Server çalıştıran firmalara Amazon'un ve Google’ın bulutu veya Alibaba Cloud gibi doğrudan rakiplere göre daha ucuz bir fiyat teklifi sunuyor.

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu yani CMA, bulut sektöründeki rekabette yaşanan şikayetlerin ardından inceleme başlattı.