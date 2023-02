Microsoft oyunlarına yüzde 1000’e varan zam

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 17:53

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 17:53

Oyun satın alma platormu Steam Türkiye'de dolar kurunu 3 TL’ye sabitlemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde dolar kurunun yükselmesi nedeniyle fiyatı 10 TL’ye çekti. Bundan dolayı da birçok oyun zamlandı. Büyük firmalar Steam’in fiyatlandırmasını kullanmadığı için bu zamlar onlara yansımadı.

Geçtiğimiz günlerde CD Projekt Red tarafından The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077 gibi oyunlara yüzde 400 zam yapılmdı. Şimdi ise Microsoft tarafından yeni bir hamle geldi.

Microsoft, Steam’de yer alan oyunlarına yüzde 1000’e varan zam yaptı.

Microsoft oyunlarının en popülerlerinin yeni Steam fiyatları ise şöyle:

Fabble Anniversary 55 TL’den 699 TL’ye çıktı.

Age of Empires II Definitive Edition ve Age of Empires III Definitive Edition 31 TL’den 199 TL’ye çıktı.

Halo: The Master Chief Collection 61 TL’den 669 TL’ye çıktı.

Halo Infinite 299 TL’den 999 TL’ye çıktı.

Halo 2: Anniversary, Halo 3 ve Halo 4 18,50 TL’den 169 TL’ye çıktı.

Gearts 5 GOTY Editiom 92 TL’den 999 TL’ye çıktı.

Minecraft Dungeons 129 TL’den 329 TL’ye çıktı.

State of Decay 2: Juggernut Edition 69 TL’den 299 TL’ye çıktı.

Frostpunk 216 TL’den 280 TL’ye çıktı.

Quantum Break 59 TL’den 399 TL’ye çıktı.

Ori and the Will of the Wisps 50 TL’den 280 TL’ye çıktı.

Northgard 50 TL’den 280 TL’ye çıktı.

This War of Mine 123 TL’den 190 TL’ye çıktı.

The Jackbox Party Pack (Tümü) 39 TL’den 235 TL’ye çıktı.

Hallow Knight 24 TL’den 149 TL’ye çıktı.

Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition 39 TL’den 249 TL’ye çıktı.