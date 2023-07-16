Microsoft tarihinde ikinci kez değişikliğe gidiyor

Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 16.07.2023 - 10:10

15 yıldır Microsoft Office ve diğer yazılımlar tek bir belirli yazı tipiyle açılıyor: Calibri. Dünyanın en popüler yazılımlarından bazılarının varsayılan görüntüsü olması nedeniyle, bu harf grubu diğer tüm harf gruplarından daha fazla görülmüş olabilir. Ondan önce Microsoft'un belgeleri, büyük ölçüde varsayılan seçenek olmasının sonucunda ünlenen Times New Roman yazı tipiyle başlıyordu.

Ancak Microsoft yolunu değiştiriyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Microsoft, bu kararı kısmen yazı tipini görüntülemede kullanılan teknolojinin değişmesi ve günümüzde kullanılan daha yüksek çözünürlüklü ekranlar için güncelleme yapılması gerektiği için aldığını söyledi.

Ve Microsoft bunu, "heyecan verici ama aynı zamanda korkutucu" olarak tanımladığı bir süreçle, şirket için özel tasarlattırılan yeni yazı tipi "Aptos"la yapıyor. Microsoft bu yazı tipini Calibri'nin yerini alabilecek ve "keskinlik, tekdüzelik ve ekran tipi için harika" olabilecek yeni bir yazı tipi bulmak amacıyla tasarlattırmıştı.

Microsoft başlangıçta, içlerinden birinin varsayılan olması umuduyla 5 yeni yazı tipi sipariş etti: Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena ve Tenorite. Microsoft, bunların tümünü yazılımına ekledi ve kullanıcıların bunları seçeneklerden seçip geri bildirim vermesine olanak sağladı.

Bu bilgilere dayanarak Microsoft "Bierstadt"ı seçti ve Aptos olarak yeniden adlandırdı ancak yazı tipi eski adıyla da yaşamaya devam edecek. Kaybeden diğer yazı tipleri de aşağı açılan seçeneklerde kalacak.

Aptos, Microsoft'un ünlü Office paketinin yerini alan 365 gibi yazılımlarında varsayılan yazı tipi olacak. Bu, Aptos'un Word, Outlook, PowerPoint ve Excel'de varsayılan yazı tipi olması ve yazılımı kullanan yüz milyonlarca kişinin onu görmesi demek.

Şirket varsayılan yeni yazı tipinin "gelecek birkaç ay" içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Yazı tipine Aptos ismi, tasarımcısı Steve Matteson tarafından Santa Cruz'daki bir kasabadan esinlenerek verilmiş. Microsoft, bu kasabadaki "çok çeşitli manzara ve iklimin yazı tipinin çok yönlülüğünü özetlediğini" söyledi. Matteson, Microsoft tarafından yayımlanan bir blog yazısında, yazı tipinin "daha evrensel ve daha az mekanik ya da kurumsal" olmasını sağlamak amacıyla "insaniyetle" tasarlandığını belirtti.

Yeni yazı tipini beğenmeyenler için Microsoft, Calibri veya Times New Roman'a geri dönmek de dahil varsayılan yazı tipini değiştirme seçeneğini daima sunuyor.