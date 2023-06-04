Microsoft, sesli asistan Cortana'ya desteği kesiyor

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:18

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:18

Microsoft, 2015 yılında Cortana'yı Windows 10'a getirmişti. Sesli komutlar ile bazı işlemleri yapmaya olanak sağlayan sesli asistan, yıllar içinde farklı araçların gelişmesiyle ilk zamanki 'niş' özelliklerini kaybetti ve yıllar içinde destekleri kesilmeye başladı.

CORTANA YERİNE BİR BAŞKA ARAÇ GELİYOR

Microsoft, Windows tarafında Cortana desteğini kesiyor ancak onun yerine yapay zeka destekli ve çok daha fazlasını yapacak bir Windows Copilot aracı sunacak. Bunu geçen ayki Build konferasında duyurmuş ve Cortana'nın bu şekilde sona ereceğinin sinyallerini zaten vermişti.

Windows Copilot'un özelliklerine baktığımızda ise karşımıza içerik özetleme, metinleri yeniden yazma, soru sormak, bilgisayarınızın ayarlarını yapmak ve çok daha fazlasını sunduğu aktarılıyor.