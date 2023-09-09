Microsoft'un üzerinde çalışırken iptal ettiği el konsolu

Yayınlanma: 09.09.2023 - 00:29

Güncelleme: 09.09.2023 - 00:29

Valve'ın Steam Deck'i gibi cihazların iyi satması ve büyük bilgisayar üreticilerinin bu yıl ASUS Rog Ally ve yakında piyasaya çıkacak Lenovo Legion Go gibi Windows 11 tabanlı taşınabilir oyun bilgisayarlarını piyasaya sürmesiyle, birçok kişi Microsoft'un kendi benzer cihazını piyasaya sürüp sürmeyeceğini merak ediyor.

Yeni bir iddiaya göre şirket, geçmişte zaten benzer bir ürün üzerinde çalışmış, ancak bu konuda ilerlememeye karar vermiş.

Chip'in The Verge'den aktardığı içeriğe göre, Xbox bulut oyun el cihazının ne zaman geliştirilmekte olduğu ya da şirketin projeyi ne zaman sonlandırmaya karar verdiği konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi. Sadece 2021 yılında Microsoft'un bulut oyunlarını destekleyebilecek, TV'ye bağlanabilen akış çubuğu benzeri bir cihaz üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ama konu el konsolu olduğunda tarih belirsiz görünüyor.

MICROSOFT EL KONSOLU HAKKINDA YENİ BİR DUYURU YAPMADI

O zamandan bu yana Microsoft, elde taşınabilir bir oyun bilgisayarı veya bulut akışlı bir oyun cihazı oluşturma konusunda herhangi bir duyuru yapmadı. Bunun bir nedeni, bulut oyun hizmetlerinin İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu gibi bazı hükümet düzenleyicileri için büyük bir endişe kaynağı olması.

CMA, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma planlarını nisan ayında engelledi çünkü Activision Blizzard'ın oyunlarını bulut oyun kütüphanesini genişletmek ve rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanabileceğini düşünüyordu. Microsoft o zamandan beri CMA'ya Activision Blizzard'ın tüm bulut oyun haklarını 15 yıllığına Ubisoft'a veren değiştirilmiş bir satın alma planı gönderdi.

Microsoft tarafından geliştirilen bir el oyun bilgisayarı yerine, şirketin ASUS ve Lenovo gibi üçüncü taraflara kendi bilgisayarlarını üretmeleri için yardımcı olmaya devam etmesi çok olası. Bu iş planının PC oyuncuları tarafından benimsenip benimsenmeyeceğini zaman gösterecek.