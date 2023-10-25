Microsoft tarihinde üçüncü kez hatasını kabul etti!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:13

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:13

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, şirketin mobil stratejisindeki hatalarını kabul eden üçüncü CEO oldu. Nadella, 2014 yılında göreve geldi ve kısa bir süre sonra Microsoft'un Nokia telefon şirketini satın almasına öncülük etti. Ancak bu hamle, sonradan sıkıntılar yarattı.

Nadella, Business Insider'a verdiği röportajda, mobil sektörden çekilmenin daha iyi bir şekilde yönetilebileceğini kabul etti. "Pek çok insanın hakkında konuştuğunu düşündüğüm karar - ve CEO olduğumda verdiğim en zor kararlardan biri - o zaman tanımlandığı şekliyle cep telefonu olarak adlandıracağımız sektörden çıkışımızdı," dedi. Nadella, şimdi geriye dönüp baktığında, bilgi işlem kategorisini, PC'ler, tabletler ve telefonlar arasında yeniden keşfedebilecekleri bir yol olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Microsoft, Windows Phone'un sona erdiğini birkaç yıl sonra doğruladı, ancak bu karardan altı ay sonra Windows Phone'un öldüğü açıktı. Microsoft, o zamandan beri Android destekli Surface Duo ve Surface Duo 2 telefonlarını piyasaya sürdü, ancak bir halefi olup olmadığı ve yazılım güncellemelerinin geleceği konusunda belirsizlik bulunuyor.

BİLL GATES'TE EN BÜYÜK HATASI ANDROİD OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates, "şimdiye kadarki en büyük hatası"nın Microsoft'un Android'e yenilmesi olduğunu söylemişti. Google, Android'i 2005 yılında satın aldı ve Microsoft'un Windows Mobile girişimlerini geride bırakmak için çalıştığını itiraf etti.

Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer da geçmişte Android ve iPhone tehdidine yeterince hızlı yanıt vermedikleri için pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Ballmer, "2000'li yılların başında Windows [Vista] konusunda yapmamız gerekenlere o kadar odaklandık ki, yeteneklerimizi telefon olarak adlandırılan yeni cihaza aktaramadık," dedi.

Microsoft son on yılda Android ve iOS için uygulamalara odaklandı ve mobil stratejisini bu yönde geliştirdi. Şirket, Android ve iPhone'ları Windows ile bağlama konusunda çalışmalarını sürdürüyor ve mobil Office uygulamalarını diğer platformlarda yaygınlaştırmaya devam ediyor.