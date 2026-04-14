Microsoft'un Android uygulamalarından biri kaldırılıyor

14.04.2026 19:53:00
Haber Merkezi
Microsoft'un daha düşük performanslı Android telefonlar için sunmuş olduğu Outlook Lite'ın kullanımdan kaldırılacağı tarih paylaşıldı.

Daha düşük performanslı telefonlar için daha az veri tüketen uygulamalar yayınlanıyor. Android taraf için de Outlook Lite 2022 yılında yayınlanmıştı. O zamanlardan bu yana giriş seviyesi telefonlar bile iyi bir performans sunmaya başladığı için 'lite' uygulamalara ihtiyaç azalmaya başladı. 

Bunun farkında olan Microsoft, ekim ayında uygulamanın indirilmesini durdurmuştu. Yüklü cihazlarda kullanılmasına izin verilen uygulama 25 Mayıs'tan sonra işlevini yitirecek. Uygulama bu tarihte telefonlardan silinmeyecek ancak tamamen kullanılmaz hale gelecek.

İlgili Haberler

Huawei Cloud'un yapay zeka tabanlı servisleri kullanıma sunuldu
Huawei Cloud'un yapay zeka tabanlı servisleri kullanıma sunuldu Huawei Cloud, yapay zeka tabanlı servislerini Türkiye'deki müşterilerinin kullanımına sundu.
Asya'da 5 ülkede yapay zeka tabanlı akıllı şehir teknolojisi test edilecek
Asya'da 5 ülkede yapay zeka tabanlı akıllı şehir teknolojisi test edilecek Güney Kore'nin, yapay zeka tabanlı akıllı şehir teknolojilerini test etmek için Güneydoğu Asya'daki beş ülkede pilot projeler yürüteceği bildirildi.
Çalışanların yapay zekaya yönelik eğilimleri belli oldu
Çalışanların yapay zekaya yönelik eğilimleri belli oldu Kariyer.net, 2 yıla kadar deneyimli genç yeteneklerle 11 yıldan fazla deneyimli profesyonellerden oluşan yaklaşık bin kişinin yanıtlarını karşılaştırmalı analiz ederek, çalışanların yapay zekaya yönelik eğilimlerini yayınladı.