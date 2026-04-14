Microsoft'un Android uygulamalarından biri kaldırılıyor

Daha düşük performanslı telefonlar için daha az veri tüketen uygulamalar yayınlanıyor. Android taraf için de Outlook Lite 2022 yılında yayınlanmıştı. O zamanlardan bu yana giriş seviyesi telefonlar bile iyi bir performans sunmaya başladığı için 'lite' uygulamalara ihtiyaç azalmaya başladı.

Bunun farkında olan Microsoft, ekim ayında uygulamanın indirilmesini durdurmuştu. Yüklü cihazlarda kullanılmasına izin verilen uygulama 25 Mayıs'tan sonra işlevini yitirecek. Uygulama bu tarihte telefonlardan silinmeyecek ancak tamamen kullanılmaz hale gelecek.