Asya'da 5 ülkede yapay zeka tabanlı akıllı şehir teknolojisi test edilecek

Yonhap ajansının Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Brunei, Filipinler, Vietnam, Tayland ve Malezya'da "kentsel zorlukların üstesinden gelmeye ve yerli firmaların küresel genişlemelerini desteklemeye yardımcı olmak amacıyla" 6 proje yürütülecek.

Buna göre Brunei'de, su yönetimi ve afet müdahalesini iyileştirmek için yapay zeka tabanlı akıllı şehir platformunun testi yapılacak, Filipinler'in Bacoor kentinde de akıllı trafik yönetim sistemi, trafik sinyallerini optimize etmeye yardımcı olacak.

Vietnam'daki projeler kapsamında, Ho Chi Minh kentinde talep üzerine ulaşım hizmetlerinin sunulması ve Can Tho kentinde trafik akışını iyileştirmek için yapay zeka tabanlı akıllı kavşak kontrol sistemlerinin devreye alınması planlanıyor.

Ayrıca Tayland'ın Surin kentinde eski binalar için güvenlik yönetim çözümünün uygulanması ve Malezya'nın Penang kentinde kazaları ve tıkanıklığı tespit etmek amacıyla trafik yönetim sisteminin devreye alınması öngörülüyor.

Projelerin Güney Kore'nin akıllı teknolojilerinin yurt dışı pazarlarındaki etkinliğini doğrulamaya yardımcı olması ve bunun sonucunda ihracat ve yatırım fırsatlarının doğmasına yol açması bekleniyor.