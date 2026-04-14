Çalışanların yapay zekaya yönelik eğilimleri belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net, gerçekleştirdiği araştırmayla iş hayatında yapay zekanın benimsenme düzeyini, kullanım pratiklerini ve çalışanların bu teknolojiye yönelik duygu ve algılarını ortaya koymayı hedefledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, toplamda 2 yıla kadar deneyime sahip çalışanların yüzde 40'ı iş hayatında yapay zekayı düzenli olarak kullanıyor.

Deneyimi 11 yıldan fazla olan profesyonellerde ise düzenli kullanım oranı yüzde 23 seviyesinde kalıyor. Buna karşılık deneyimli çalışanların iş süreçlerinde yapay zeka kullanma eğilimi yüzde 44 ile "ara sıra" olarak ön plana çıkıyor.

Yapay zekaya karşı hissedilen duygularda her iki grupta da belirsizlik öne çıkıyor. Ancak bu duygu, 11 yıldan fazla deneyimli profesyonellerde yüzde 35 ile daha baskınken, gençlere kıyasla 7 puan daha yüksek seviyede kalıyor.

Çalışanlar arasında 2 yıla kadar deneyimli grupta "belirsizlik ve heyecan" yüzde 28 ile eşit şekilde paylaşılırken, "endişe" her iki grupta da 3. sırada yer alıyor.

Yapay zekaya yönelik en temel endişe her iki grupta da yüzde 44 ile "yanlış-eksik sonuç üretmesi" olurken, deneyim arttıkça kaygının odağı değişiyor.

Deneyimi 11 yıl ve üzeri çalışanlarda veri güvenliği endişesi yüzde 32 ile ikinci sırada yer alırken, 0-2 yıl deneyimli grupta veri güvenliğine yönelik endişe yüzde 18 seviyesinde kalıyor. Öte yandan iki grubun farklılaştığı nokta "işimi elimden alır" kaygısında ortaya çıkıyor. Gençlerin yapay zekanın işlerini elinden alacağına yönelik kaygısı deneyimli çalışanlara kıyasla 7 puan daha yüksek.

Yapay zekanın iş süreçlerinde kullanım alanı deneyim kırılımına göre farklılık göstermiyor. Her iki grupta da en yaygın kullanım alanı "veri analizi ve raporlama" olurken, bunu eğitim ve kişisel gelişim, müşteri hizmetleri ve süreç iyileştirme takip ediyor.

Gençler daha aktif, deneyimliler daha stratejik yaklaşıyor

Bununla birlikte yapay zekanın iş süreçlerindeki etkisini değerlendiren katılımcıların yüzde 60'ından fazlası yapay zekanın işlerinde verimlilik sağladığına işaret ediyor. Benzer şekilde zaman tasarrufu sağladığına yönelik çıkarım her iki grupta da yüksek seviyede bulunuyor.

Deneyimi 11 yılı aşan profesyonellerin yüzde 50'si yapay zekaya yatkınlığın iş fırsatlarında avantaj sağlayacağını düşünürken, bu oran 2 yıla kadar deneyimlilerde yüzde 39'da kalıyor.

Buna karşılık, yapay zekanın iş fırsatlarına etkisi konusunda kararsızlık, gençlerde daha yüksek seyrediyor. Deneyimi 2 yıla kadar olan çalışanlarda söz konusu oran yüzde 15 iken, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip profesyonellerde yüzde 8'e geriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, yapay zekanın iş hayatında hızla yaygınlaşırken, farklı deneyim seviyelerindeki çalışanların da bu teknolojiye yaklaşımının çeşitlendiğini belirtti.

Uysal, gençlerin yapay zekayı daha aktif olarak kullandığını vurgulayarak, "Deneyimli profesyonellerin daha seçici, ihtiyaç odaklı ve stratejik bir kullanım benimsediği dikkati çekiyor. Bu farklılıklar, tek tip çözümler yerine çalışan profillerine göre kişiselleştirilmiş süreçler tasarlanmasının önemini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.