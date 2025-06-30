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Microsoft, Windows'taki mavi ekranı değiştiriyor

Microsoft, Windows'taki mavi ekranı değiştiriyor

30.06.2025 09:14:00
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Haber Merkezi
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Microsoft, Windows'taki mavi ekranı değiştiriyor

Microsoft'un Windows'unda uzun yıllardır kullandığı 'mavi ekran' hata ekranını güncelliyor. Şirket, mavi ekran hatasının yerine siyah olanı ekliyor.

Microsoft'un Windows işletim sisteminde herhangi bir hata olduğunda kullanıcıya mavi ekran ile bildiriliyordu. Hatta internet aleminde eğer bir şeyi anlamazsanız ya da zorlandığınız bir konu olursa 'mavi ekran verme' deyimi bile oldukça sık kullanılıyor. Bu ikonik mavi hata ekranını güncellemeye karar veren Microsoft, artık siyah hata ekranı ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

WINDOWS'A MAVİ EKRAN YERİNE SİYAH HATA EKRANI GELİYOR

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, çökme kaynaklı yeniden başlatma sırasında görünen yeni bir siyah ekranın bu yaz Windows 11'in 24H2 sürümünü çalıştıran cihazlarda kullanıma sunulacağı aktarıldı. Şirket, yenilenecek arayüzü daha kolay ve hızlı bir hata bildirimi ve yeniden başlatma sistemi olarak tanımlıyor.

Microsoft'un mavi ekranı ilk kez 1990'lı yılların başında ortaya çıktı.


Microsoft, ayrıca kullanıcı arayüzünü Windows 11 tarzına uyacak şekilde güncellemeyi ve kullanıcıların çoğu için yeniden başlatma sırasındaki kesinti süresini iki saniyeye düşürmeyi planlıyor.

Microsoft'a göre bu değişiklik, beklenmeyen yeniden başlatmalarla karşılaşıldığında cihazlardaki çökmeleri azaltmaya yönelik daha kapsamlı bir çabanın parçası.

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