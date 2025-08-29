Microsoft, Xbox ve PC arasında çapraz oyun geçmişi özelliğini sundu

Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı çapraz oyun geçmişi özelliği kullanıma sunuldu. Şirketin Xbox hizmeti ve PC arasında gerçekleşecek bu destek sayesinde oyuncular son zamanlarda oynadıkları oyunları tek bir yerden görebilecek.

Xbox uygulamasının hem konsol hem de PC arayüzüne eklenen yeni bölümde listelenen oyunlar geçmişte oynanan oyunları görmeye olanak sağlıyor.

Oyuncuların kaldıkları yerlerden istekleri cihazdan devam etmelerine imkan sağlayan yeni özellik, Xbox ekosisteminde son oynanan oyunlara geri dönülmesini kolay hale getiriyor.