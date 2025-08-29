Microsoft, Xbox ve PC arasında çapraz oyun geçmişi özelliğini sundu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 19:37:00
Haber Merkezi
Microsoft Xbox ve PC tarafında senkronizasyon için çalışmalarını bir süredir sürdürüyordu. Yeni yapılan açıklamaya göre kullanıcılar oyunlarını cihazlar arası oyun geçmişiyle daha kolay senkronize edebilecek.

Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı çapraz oyun geçmişi özelliği kullanıma sunuldu. Şirketin Xbox hizmeti ve PC arasında gerçekleşecek bu destek sayesinde oyuncular son zamanlarda oynadıkları oyunları tek bir yerden görebilecek. 

Xbox uygulamasının hem konsol hem de PC arayüzüne eklenen yeni bölümde listelenen oyunlar geçmişte oynanan oyunları görmeye olanak sağlıyor. 

Oyuncuların kaldıkları yerlerden istekleri cihazdan devam etmelerine imkan sağlayan yeni özellik, Xbox ekosisteminde son oynanan oyunlara geri dönülmesini kolay hale getiriyor.

İlgili Konular: #microsoft #Xbox #PC oyunları

