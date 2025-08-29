YouTube için yeni para kazanma özelliği

Dijital platformlarda kullanıcı sayısını artırmak adına yeni gelir modelleri getiriliyor. YouTube ABD özelinde sunduğu yeni Gift Goals özelliği ile ek gelir sağlayacak. Özellik, mobil tarafta dikey canlı yayınlar için kullanılabiliyor ve geçen yıl Super Chat'ler için sunulan Goals özelliğinin yanında izleyici etkileşimini artırmayı amaçlıyor.

YOUTUBE'UN YENİ ÖZELLİĞİ

Yeni imkan, içerik üreticileri belirli bir bağış miktarına ulaştığında izleyicilerine ödül sunmasını sağlıyor.

YouTube hem içerik üreticilerini hem de içerik üreticilerini takip eden kişileri hedefe alıyor ve platformda daha fazla vakit geçirmeleri için böyle bir özelliği sunuyor.

YouTube, yeni özelliğin içerik oluşturan kişilerin, hedef bir bağış tutarı belirlemelerine ve izleyicileriyle paylaşmadan önce hedefe ulaşmak için bir zaman aralığı belirlemelerine olanak tanıyor.

Bilmeyenler için YouTube'da, izleyicilerin takip ettikleri içerik üreticilere etkileşimli dijital hediyeler göndermelerine ve bu hediyelerin canlı yayın sırasında gerçek zamanlı olarak görüntülenmesine olanak tanıyan Gifts-Hediyeler adlı bir özellik bulunuyor. İzleyiciler, Jewels-Mücevher adı verilen sanal bir para birimi satın alarak animasyonlu hediyeleri gönderebiliyor.

Burada sistem şöyle işliyor. İçerik üreticilerine Ruby cinsinden bir ödeme yapılıyor. 100 Ruby karşılık olarak 1 dolara denk geliyor. Gifts ve ücretli Super Stickers imkanları birbirlerinden farklı ve birbirine karıştırılmamalı. Gifts yalnızca dikey canlı yayınlarda görünüyorken, Super Stickers canlı sohbetlerde görünüyor.