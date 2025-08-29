Xiaomi HyperOS 3.0 tanıtıldı! Hangi modeller güncelleme alacak?

Xiaomi, HyperOS 3.0 sürümünü bir etkinlik ile tanıttı. Etkinlikte HyperOS 3.0 hakkında bilgiler verildi. Bu yeni sürümde yapay zeka destekli özelliklerin sayısı artırılıyorken, cihazlar arası etkileşim ve oyun performansında gözle görülür bir gelişme var.

Görsellik açısından da yeniliğin tercih edildiği sürümde Xiaomi Super Island adı verilen bir özellik bulunuyor. Burada canlı etkinliklerin ve bildirimlerin yer aldığı bir denetim merkezi sunan arayüz, 70'in üzerinde hizmete destek veriyor.

HYPEROS 3 SÜRÜMÜNÜ ALACAK XIAOMI TELEFONLAR HANGİLERİ?

HyperOS 3, HyperCore teknolojiyle geliyor ve CPU tarafında yüzde 4 azalma sağlıyor. Öte yandan enerji verimliliği tarafında yüzde 10 artış varken, kare kaybında yüzde 18,9 düşüş sunuluyor.

Oyun performansının da geliştirildiği aktarıldı. Oyunun başlatma hızı yüzde 21 artarken, içerik oynatılmasında yüzde 10 iyileşme ve dokunma gecikme hızında yüzde 9 azalma var.

Tablet tarafında ise bölünmüş ekran için ayarlanabilir oranlar yer alırken, tarayıcı görünümü de güncellenmiş.

HyperOS 3.0 için beta programı 29 Ağustos'ta başladı. Buna göre Xiaomi 15 serisi başta olmak üzere Redmi K80 Extreme Edition ve Xiaomi Pad 7 Pro cihazları ilk güncellemeyi alacak modeller oluyor.

29 Ağustos'tan sonra güncelleme alacak modeller

Redmi K80 Extreme Edition

Redmi K80 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

17 Eylül'den sonra güncelleme alacak modeller

Redmi K Pad

Redmi K80

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi TV S Pro Mini-LED

Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025

30 Eylül'den sonra güncelleme alacak modeller