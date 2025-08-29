Cumhuriyet Gazetesi Logo
Steam'de hafta sonu için 6 oyun ücretsiz oldu

Steam'de hafta sonu için 6 oyun ücretsiz oldu

29.08.2025 18:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Steam'de hafta sonu için 6 oyun ücretsiz oldu

Steam hafta sonu boyunca geçerli bir kampanya yaptı. Buna göre 6 oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor.

Steam oyunseverlere özel yeni bir kampanya yaptı. Buna göre toplamda 6 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Farklı türlerde olan oyunlar ise şu şekilde oldu: Forts, Space Engineers, Nightingale, Unrailed 2: Back on Track, Darkest Dungeon II ve Sworn. 

Açıklanan oyunlar 1 Eylül 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak sunulacak. Oyunları denedikten sonra beğenirseniz bu tarihten sonra satın almanız gerekiyor. 

Oyunları oynayabilmek ve ücretsiz deneyebilmek için Steam hesabınız olması gerekiyor. Eğer bir Steam hesabınız varsa giriş yaparak ve oyunların adını arama çubuğuna yazarak indirebilirsiniz.

İlgili Konular: #Steam #video oyunları #ücretsiz oyunlar

İlgili Haberler

Ketçabın bilinmeyen tarihi! Eskiden ishal ilacı olarak kullanılıyordu
Ketçabın bilinmeyen tarihi! Eskiden ishal ilacı olarak kullanılıyordu Ketçap, uzun yıllardır aslında bir sos olarak kullanılıyor. Günümüzde ise yemeklere yancı olarak verdiği aroma oldukça sevilirken, yüzlerce yıl önce başka amaçlarla tercih ediliyordu.
Hollow Knight: Silksong 4 Eylül'de çıkış yapacak
Hollow Knight: Silksong 4 Eylül'de çıkış yapacak Serinin beklenen oyunu Hollow Knight: Silksong yapılan yeni bir açıklamaya göre 4 Eylül'de çıkış yapıyor.
Steam, 2026 yılında indirim yapacağı tarihleri açıkladı
Steam, 2026 yılında indirim yapacağı tarihleri açıkladı Bu sayede istenilen oyunları uygun fiyatlara almak mümkün oluyor. Özellikle Türkiye'de dolar kurundan satılan oyunlar oyunseverleri zorluyor bu sebeple indirim dönemleri merakla bekleniyor.
Star Trek: Voyager Across the Unknown duyuruldu
Star Trek: Voyager Across the Unknown duyuruldu Yeni duyurulan Star Trek oyunu, 1990'ların Star Trek dönemini anlatıyor. Hayatta kalma türünde sunulan oyun, keşif başta olmak üzere gemi ve kaynak yönetimi öğelerini de içeriyor.