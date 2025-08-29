Steam'de hafta sonu için 6 oyun ücretsiz oldu

Steam oyunseverlere özel yeni bir kampanya yaptı. Buna göre toplamda 6 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Farklı türlerde olan oyunlar ise şu şekilde oldu: Forts, Space Engineers, Nightingale, Unrailed 2: Back on Track, Darkest Dungeon II ve Sworn.

Açıklanan oyunlar 1 Eylül 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak sunulacak. Oyunları denedikten sonra beğenirseniz bu tarihten sonra satın almanız gerekiyor.

Oyunları oynayabilmek ve ücretsiz deneyebilmek için Steam hesabınız olması gerekiyor. Eğer bir Steam hesabınız varsa giriş yaparak ve oyunların adını arama çubuğuna yazarak indirebilirsiniz.