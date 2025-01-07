Microsoft, yapay zeka ve buluta 3 milyar dolarlık yatırım yapacak
Microsoft, Hindistan'daki bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için gelecek 2 yıl içinde 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın Hindistan ziyareti sırasında söz konusu yatırım planını duyurduğu aktarıldı.
Açıklamada, şirketin gelecek 2 yıl içinde yeni veri merkezlerinin kurulması da dahil Hindistan'da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.
Söz konusu yatırımla Hindistan'da yapay zeka inovasyonlarının hızlandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Microsoft'un "ADVANTA(I)GE India" programının ikinci aşaması kapsamında da gelecek 5 yıl içinde 10 milyon kişiyi yapay zeka becerileriyle eğiterek ülkenin uzun vadeli rekabet gücünü destekleyeceği vurgulandı.
Microsoft'un ülkedeki veri merkezi kampüslerinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişleteceği kaydedilen açıklamada, şirketin halihazırda Hindistan'da 3 veri merkezi bölgesinin bulunduğu ve dördüncüsünün de 2026'da faaliyete geçmeye hazır olduğu bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu!
- 'Erdoğan, Akşener'i istifadan vazgeçirdi'
- 400 metrekareyle başladı, 30 dönüme ulaştı!
- 'Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!'
- Gökçek’lerin provokasyonları devam ediyor
- Arda Güler'in hareketi gündem oldu!
- Suriye, Türkiye ve Katar’dan satın aldı
- İmralı senaryosu
- Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
- AKP'den 'Öcalan'a af' iddiasına yanıt