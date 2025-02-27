Microsoft'tan yeni yapay zeka modelleri geldi! Özellikleri neler?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:46

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:46

Microsoft, yapay zeka sektöründe varlığını göstermek istiyor ve bu bağlamda yeni yapay zeka modellerini tanıttı. Şirket, yapay zeka model ailesi Phi'ye iki yeni üye ekledi. "Phi-4-multimodal" ve "Phi-4-mini" olarak adlandırılan bu yeni modeller, Azure AI Foundry ve Hugging Face üzerinden erişime açıldı.

MICROSOFT YENİ YAPAY ZEKA MODELLERİNİ TANITTI

Geliştiricelere seslenen bu modeller ile her cihaz için yazılım geliştirmek mümkün olacak.

Phi-4-multimodal aktarıldığı kadarıyla konuşma tanıma, çeviri, özetleme, ses anlama ve görüntü analizi gibi kısımlara odaklanıyor. Türkçe dil desteği de bulunan model Gemini'nin son sürümüne göre daha iyi sonuçlar vermesiyle öne çıkartılıyor.

Phi-4-mini ise multimodal'e kıyasla daha kısıtlı ancak yapay zeka araçları için bir yardımcı olarak tanımlanıyor. Microsoft'a göre Phi-4-mini genel kullanıcıya hitap ediyor ve yapay zeka uygulamalarında daha hızlı verimli bir deneyim için tasarlandı.