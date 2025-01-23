Microsoft Edge Game Assist sistemini kullanıma sundu
Oyunculara oyun oynarken yardımcı olması adına geliştirilen Microsoft Edge Game Assist, Windows 11 için sunuldu.
Microsoft, daha öncesinde duyurmuş olduğu altyapısını kullanıma açtı. Oyun oynarken, kullanıcılara yardımcı olmayı sağlayan bu sistem, oyun içinde tarayıcı görevini üstleniyor. Aylardır test edilen özellik, Windows 11 kullanıcıları için yavaş yavaş kullanıcılara ulaşmaya başladı.
OYUNLARDA YARDIMCI OLACAK YENİ SİSTEM
Oyun çubuğuna eklenen araç, oyunseverlerin otomatik olarak hangi oyunu oynadığını anlayabilecek bir yapıya sahip. Bu sayede oyun için yan tarafıta açılan panel üzerinden tavsiyeler verebiliyor.
Özelliği etkinleştirmek içinse Microsoft Edge'i açmak gerekiyor. Ayarlardan Game Assist'i bulduktan sonra ilgili widget'ı yüklemek yeterli. Daha sonra Windows tuşu ve G ile kısayoldan açılabiliyor. Microsoft Edge Game Assist şu anda yeni çıkan Indiana Jones and Great Circle, Marvel Rivals, Dragon Age: The Veilguard gibi kısıtlı sayıda oyunda kullanılabiliyor. İlerleyen dönemde daha fazla oyunda yer alması planlanıyor.
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