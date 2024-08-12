Mikrodalga içinde yaşıyorlar ve radyasyondan etkilenmiyorlar

Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:54

Güncelleme: 12.08.2024 - 17:54

Mikrodalga fırın, sıklıkla kullanılan cihazlardan biri ancak yeni bir çalışma, bu cihazların kayda değer bir risk barındırabildiğini öneriyor.

İspanya’nın Paterna kentinde kurulan bir girişim olan Darwin Bioprospecting Excellence SL’den araştırmacılar, mikrodalgaların içinde yaşayan radyasyona dayanıklı mikroplar keşfettiler. Ekibin bildirdiğine göre endişe verici bir şekilde, bazı türler insanlar için ölümcül olabiliyor. Araştırmanın yazarlarından Daniel Torrent, “Ev tipi mikrodalgalarda bulunan Klebsiella, Enterococcus ve Aeromonas gibi bazı mikrop türleri insan sağlığı için risk oluşturabilir” dedi.

Chip'in aktardığına göre önce yapılan çalışmalar, denizdeki petrol sızıntıları, endüstriyel kahverengi alanlar ve hatta Uluslararası Uzay İstasyonu’nun içi de dahil olmak üzere pek çok tuhaf ve ilginç habitatta yaşayan mikropları keşfetmişti. Fakat şimdiye kadar mikrodalgaların içinde hangi mikropların bulunabileceği incelenmemişti.

747 FARKLI MİKROP TÜRÜ

Ekip, çalışmalarında 10’u hane mutfaklarından, 10’u kafeterya gibi ortak yaşam alanlarından ve 10’u bilimsel laboratuvarlardan olmak üzere 30 mikrodalga fırının içindeki mikropları örnekledi. Örneklerin analizi, 25 bakteri filumunda 747 farklı mikrop cinsi buldu.

Ancak bu suşlar, alındıkları yere göre önemli ölçüde farklılık gösteriyordu. Torrent, “Ev tipi mikrodalga fırınlar, mutfak yüzeylerine benzer şekilde daha ‘insanlaştırılmış’ bir mikrobiyoma sahipken, laboratuvar mikrodalgaları radyasyona daha dirençli bakteriler barındırıyor” dedi.

Ev mutfaklarında ana mikrop türleri Acinetobacter, Bhargavaea, Brevibacterium, Brevundimonas, Dermacoccus, Klebsiella, Pantoea, Pseudoxanthomonas ve Rhizobium’du.

Arthrobacter, Enterobacter, Janibacter, Metilobacterium, Neobacillus, Nocardioides, Novosphingobium, Paenibacillus, Peribacillus, Planococcus, Rothia, Sporosarcina ve Terribacillus ise yalnızca ortak ev tipi mikrodalgalarda bulundu.

Endişe verici bir şekilde, bu mikroplardan bazıları (Klebsiella, Enterococcus ve Aeromonas) insanlar için tehlikeli olabilir.

Klebsiella türleri pnömoni, kan dolaşımı enfeksiyonları, yara veya cerrahi alan enfeksiyonları ve menenjit gibi sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlara neden olabilir. Enterococcus ise idrar yolu enfeksiyonları, kan dolaşımı enfeksiyonları ve yara enfeksiyonları dahil olmak üzere bir dizi hastalığa neden olma potansiyeline sahip. Son olarak Aeromonas’ın mide-bağırsak enfeksiyonları, böbrek hastalığı, selülit ve menenjit ile bağlantısı bulunmuş durumda

Araştırmacılar, bu bulgulara dayanarak insanları mikrodalga fırınlarını düzenli olarak derinlemesine temizlemesini tavsiye ediyor.

Torrent, “Mikrodalgaların seyreltilmiş bir çamaşır suyu çözeltisi veya piyasada satılan bir dezenfektan sprey ile düzenli olarak dezenfekte edilmesini öneriyoruz” diyor ve ekliyor: