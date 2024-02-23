Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN teknolojilerine sahip olacak

Milli muharip uçak KAAN'da pek çok teknoloji yer alıyor. Bunların büyük bir kısmı ise ASELSAN imzalı olarak geliyor.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:27
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN teknolojilerine sahip olacak
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ın KAAN projesine sağladığı katkıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

'BİLGE KAAN' OLACAK

ASELSAN'ın misyonunun KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapmak" olduğunu vurgulayan Akyol şu ifadeleri kullandı:

"Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Buna göre, ASELSAN özellikle üstün aviyonik teknolojileriyle KAAN'a güç katacak.

Bu kapsamda, şirketin kriptolu haberleşme, tanıma-tanıtma, veri linki, 3 boyutlu iç haberleşme, yer ve uydu tabanlı yaklaşma, seyrüsefer, yedek uçuş gösterge, TULGAR kaska monteli gösterge birimi, kızılötesi arama ve takip, bütünleşik elektro-optik hedefleme, kızılötesi füze ikaz ve görüntüleme, lazer ikaz, yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir, güdümlü kitleri, uçuş kontrol sistemi sensörleri, entegre elektronik harp, AESA burun radarı, karşı tedbir atma gibi ASELSAN alt sistem ve ekipmanları KAAN'ın etkin şekilde görev yapmasına katkı sağlayacak.


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