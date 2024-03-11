MIT ısıyla şekil alan yeni kıyafet altyapısı geliştirdi

Özel bir kıyafet altyapısı oluşturan MIT Self Assembly Laboratuvarı, 4B örgü elbiseleri ısı yardımıyla kişilerin üstüne uygun hale getirebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:29
MIT ısıyla şekil alan yeni kıyafet altyapısı geliştirdi
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) araştırmacıları geliştirdikleri yeni sisteme 4D Knit Dress adını verdi. Bu sayede özel bir robotik kola takılan ısı tabancası ile ısı verildiğinde özel olarak büzüşüp kişiye özel form kazanan giysiler üretmek mümkün hale geliyor. Burada kullanılan iplik ısıyla şekil alabilen bir yapıda ve kalıcı olarak değiştirilmiyor.

HEM DAHA KISA SÜREDE HEM DE DAHA PRATİK ÜRETİM SAĞLIYOR

Sıfırdan örüldüğü için de kumaş kaybı yaşanmıyor. Şu anda deneme ve test aşamasında olan iplik ve sistem, ilerleyen süreçte fazla kumaş ve zaman harcanan kıyafetlerin üretemini çok daha pratik hale getirebilir.

Laboratuvar, ısıyla şekil değiştiren bu iplikleri geliştirmek için iş birliği de yaptı. Elbise özel ipliklerle 3 boyutlu olarak dokunduktan sonra elbisenin montajı yapılıyor.

Özel yapıdaki iplik ve sistem için şöyle bir örnek de paylaşıldı:

4D Knit Dress: Transforming Style from Self-Assembly Lab, MIT on Vimeo.


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