Yüzde 99'u havadan oluşan çanta moda tarihine geçti
Birbirinden dikkat çekici tasarımlara ev sahipliği yapan Paris Moda Haftası'na Fransız moda devi Coperni damga vurdu. Markanın podyumda sergilediği çantanın yüzde 99'u havadan oluşuyor.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Coperni defilesi, unutulmaz anlara sahne oldu. 2024 Sonbahar- Kış koleksiyonunu sunan markanın defilesine enteresan tasarımıyla dikkat çeken çanta damga vurdu.
Marka defilede transparan tasarımıyla dikkat çeken yeni model çantasını tanıttı.
"Aerogel Air Swipe Bag" adlı çantanın bu enteresan görünümünün sebebi ise yüzde 99'ının havadan, yüzde 1'inin ise camdan oluşması.
NASA teknolojisini kullanan marka, "aerojel" adında bir madde kullandı.
Genellikle "mavi duman" veya "katı duman" olarak anılan aerojel, süngerimsi, gözenekli bir yapıya sahip, hacminin yüzde 99'undan fazlasının açık alan olduğu, camdan bin kat daha az yoğunluğa sahip silikon bazlı bir katıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
- 'Kızım az kendine gel ya'
- Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
- Varank ve Özhaseki'ye protesto
- Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi
- Canlı yayında ayrılığı açıkladı!