MIT'den manyetik alandan kendi enerjisini üretebilen bataryasız sensör

Yayınlanma: 18.01.2024 - 22:14

Güncelleme: 18.01.2024 - 22:40

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology MIT'nin internet sitesindeki habere göre, üniversite bünyesinde geliştirilen ısı sensörü özel bir kurulum veya bakım gerektirmiyor.

BATARYASIZ SENSÖR TASARIMI MANYETİK ALANIN YANI SIRA TİTREŞİM VE GÜN IŞIĞI GİBİ GÜÇ KAYNAKLARINA UYARLANABİLİR

Bataryasız sensör, içinden akım geçen bir elektrik kablosuna iliştirildiğinde kablonun çevresinde oluşan manyetik alandaki enerjiyi toplayarak kendi enerjisini üretebiliyor ve bir motorun güç kablosu gibi makinelerin ulaşılması zor kısımlarında güç tüketimi hakkında bilgi sağlıyor.

Mühendisler, sensörün ilk kez faaliyete geçerken kullanacağı voltaja ulaşılana değin enerji depolaması için sisteme kapasitör ve transistörler ağı kurdu ve cihazın ısınmasına engel olmak için sensöre bir mikrodenetleyici ekledi. Benzerlerinin üretilmesini teşvik eden araştırmacılar, bataryasız sensör tasarımının manyetik alanın yanı sıra titreşim ve gün ışığı gibi diğer güç kaynaklarına da uyarlanabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, "IEEE Sensors Journal"da yayınlandı.