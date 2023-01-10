Yayınlanma: 10.01.2023 - 16:25

Güncelleme: 10.01.2023 - 16:25

Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alacak modeller belli olurken, alamayacak modeller de belli oldu. Xiaomi'nin güncelleme desteği verdiği telefon sayısı artarken, bir yandan da bazı modellere artık güncelleme desteği kesiliyor. İşte bu telefonların olduğu listeyi güncelleyen Xiaomi artık güncelleme almayacak modelleri belirlemiş oldu.

LİSTE GÜNCELLENİYOR

Android 11 çalıştıran telefonlar için zaten güncelleme desteği kesilmişti. Xiaomi Android 12 ve üstü sistemleri çalıştıran modellere yeni arayüz güncellemesini sunacak.

MIUI 14 halihazırda bazı modellere gelmeye devam ediyor. Xiaomi 12 gibi amiral gemisi telefonlara daha önce gelmesi beklenen güncellemenin gelmeyeceği modeller de listelendi, işte MIUI 14 alamayacak Xiaomi telefonlar:

Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO M2 / Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

POCO C3 / C31