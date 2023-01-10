MIUI 14 alamayacak Xiaomi telefonlar
Xiaomi'nin kendi arayüzü olan MIUI 14'ün yayınlanması için kısa bir süre kaldı. Bazı Xiaomi telefonlara bu güncelleme gelmeyecek.
Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alacak modeller belli olurken, alamayacak modeller de belli oldu. Xiaomi'nin güncelleme desteği verdiği telefon sayısı artarken, bir yandan da bazı modellere artık güncelleme desteği kesiliyor. İşte bu telefonların olduğu listeyi güncelleyen Xiaomi artık güncelleme almayacak modelleri belirlemiş oldu.
LİSTE GÜNCELLENİYOR
Android 11 çalıştıran telefonlar için zaten güncelleme desteği kesilmişti. Xiaomi Android 12 ve üstü sistemleri çalıştıran modellere yeni arayüz güncellemesini sunacak.
MIUI 14 halihazırda bazı modellere gelmeye devam ediyor. Xiaomi 12 gibi amiral gemisi telefonlara daha önce gelmesi beklenen güncellemenin gelmeyeceği modeller de listelendi, işte MIUI 14 alamayacak Xiaomi telefonlar:
Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro
Mi 9T / Mi 9T Pro
Mi CC9 / Mi CC9 Meitu
Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium
Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro
Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max
Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro
Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C
POCO M2 / Pro
Xiaomi Mi Note 10 Lite
POCO C3 / C31
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