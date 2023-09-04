Mobil uygulamalara yeni düzenleme: Uyum sağlamayanlar kaldırılacak

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:40

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:40

Çin'deki mobil uygulama mağazaları, ülkenin yeni düzenlemelerine uymayan uygulamaların başka bir uygulama başlatmasını engellemeye başladı. Reuters tarafından görülen belgelere göre, Tencent Holdings, Xiaomi ve diğer mobil uygulama mağazaları işleten şirketler, istenen tüm açıklamaları yapmayan uygulama yayıncılarını engelliyorlar.

Çin hükümeti, mobil uygulama yayıncılarının işletme bilgilerini bildirmelerini gerektiren yeni kurallar getirdi. Bu kurallar, Ağustos sonuna kadar uygulama mağazalarının yeni uygulamaları denetlemek üzere dosyalama sistemlerini kurmalarını şart koştu.

AppInChina'nın CEO'su Rich Bishop, yeni kurallara göre Android uygulama mağazalarının, yeni uygulamaların Cuma gününden itibaren, mevcut uygulamaların ise 31 Mart'tan itibaren uygulama dosyalarına sahip olması gerektiğini doğruladı. Bu durum, küresel uygulama sağlayıcılarını Çin'de yerel bir varlık kurmaya veya yerel bir ortakla çalışmaya zorluyor.

Yeni düzenlemeler, Çin'deki teknoloji sektörünün düzenleyici baskılar altında olduğunu gösteriyor. Ancak, Pekin hükümetinin ticari faaliyetleri ulusal ideallere uygun şekilde kontrol etme amacında olduğu da belirtiliyor.

BÜYÜK FİRMALAR AÇIKLAMA YAPTI: EVRAKLARI OLMAYAN KALDIRILACAK

Geçtiğimiz hafta Tencent, Huawei, Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi Android tabanlı uygulama mağazaları, uygulama yayıncılarına bildirimler göndererek yeterli evrakları olmayan yeni uygulamaların platformlarında yer almasını engelleyeceklerini açıkladılar.

APPLE'IN DURUMU BELLİ DEĞİL

Apple'ın Çin'deki uygulama mağazasının yeni kurallara nasıl uyacağı henüz açıklanmadı.