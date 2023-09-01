Orijinal uygulamaların sahteleri! Google hemen kaldırın diyor

Play Store'da sahte ya da kullanıcıların bilgilerini kopyalayan ya da çalan uygulamalar belirebiliyor. Google tarafından hemen silinmesi önerilen uygulamalar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:35
Orijinal uygulamaların sahteleri! Google hemen kaldırın diyor
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Android kullanıcılarını Play Store'da bekleyen tehlikelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Tespit edildiği kadarıyla telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar var. 

İKİ UYGULAMAYI DA HEMEN KALDIRIN

Akıllı telefon kullanıcılarının bilgilerini ele geçiren veya gizli ücretli abonelikler yapan tehlikeli ve zararlı yazılımların yanında popüler uygulamaların sahteleri de bulunuyor. Bu mobil uygulamalar App Store'da olabildiği gibi Google Play Store tarafında daha çok karşımıza çıkabiliyor.

Bu kapsamda akıllı telefon kullanıcılarının tehlikeli olarak sıralanan uygulamaları indirmişlerse hemen silmeleri uzmanlar tarafından öneriliyor. Google tarafından da uyarılan kullanıcıların Signal Plus Messenger ve FlyGram uygulamalarını hemen silmesi gerekiyor. 

Signal Plus Messenger'ı Google fark etmeden önce aylarca Play Store'da kaldı. Bu ise 100 bin kişinin uygulamayı indirmesine neden oldu.

FlyGram da oldukça tehlikeli ve kullanıcılar eğer bu iki uygulamayı indirdiyse telefonlarından kaldırmaları gerekiyor.

 

 


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