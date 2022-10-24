Modern Warfare 2 daha çıkmadan bütün dikkatleri üzerine çekti
Call of Duty: Modern Warfare 2'nin Türkiye'de başlangıç fiyatı 1.099 TL. 1.499 TL'ye kadar çıkan oyunun daha çıkmasına var ancak Steam'e damga vurdu.
Steam'de çıkması beklenen oyunlar dikkat çekiyor ancak Call of Duty: Modern Warfare 2'nin hem en çok satın alınanlarda(ön sipariş de dahil) hem de en çok istek listesinde olan oyun olması platforma damga vurdu.
Oyunun resmi çıkış tarihi 28 Ekim ancak oyun geçen haftalardan beri en çok satılan oyunlar arasında yer almayı başardı.
GRAFİKLERİYLE DE BİR SÜREDİR SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞTUĞU OYUNLARDAN BİRİ OLDU
Oyun dünyasının beklenen oyunları arasında yer alan Call of Duty: Modern Warfare 2, özellikle Steam tarafında başarılı bir ivme yakaladı. Oyunun standart pakedi dışında bir de Vault Edition versiyonu var. Bu versiyon 1.499 TL gibi yüksek bir fiyata satılıyor. Oyun birkaç gün içinde oyunseverlerin karşısına çıkacak ve çok daha fazla konuşulacağı kesin.
Kısa bir süre önce de oyun sosyal medyanın gündeminde geniş yer buldu. Bunun nedeni ise oyun içinden paylaşılan bir kısımdı. Oyunun hikaye kısmında yer alan Amsterdam’daki Red Light sokağında geçen bir bölümün görüntüleri o kadar gerçekçiydi ki bir oyundan ziyade gerçek dünyadan görüntüleri içeriyor gibiydi. Söz konusu videonun ardından grafiklerin ve oyun dinamiklerinin çok iyi olacağı konusunda oyunseverler tarafından binlerce paylaşım yapıldı.
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