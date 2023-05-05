Motorola fiyat performans telefonunu tanıttı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:26

Güncelleme: 05.05.2023 - 11:26

Motorola, amiral gemisi telefonları Edge 40 Pro ve Edge Plus'ın ardından orta seviye telefonu Moto Edge 40'ı tanıttı. Telefon, ince tasarımı ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çekiyor.

Moto Edge 40, MediaTek Dimensity 8020 işlemciyle donatılmış ve 8GB RAM, 256GB depolama alanı sunuyor. Telefonun ön ve arka kısımları kavisli bir tasarıma sahip ve alüminyum kenarları oldukça keskin.

Telefonun ekranı 6.55 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 çözünürlük sunuyor. Ayrıca 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık özelliği bulunan pOLED ekran da yer alıyor.

Moto Edge 40, 50MP ana kamera ve 13MP ultra geniş kamera olmak üzere ikili arka kamera kurulumuna sahip. Ekrana gömülü ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

4400 mAh bataryası bulunan telefon, 68W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarjı destekliyor. Motorola Edge 40, yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Cihaz, İngiltere ve Avrupa'da 660 dolardan satışa sunulacak.