Apple bir ürünün daha fişini çekiyor! Hurdaya ayırdı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:01

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:01

Apple eskiye ayırdığı ürünlerin listesini artırmaya devam ediyor. Daha önce de üç MacBook modeli için destek vermeyi keseceğini duyuran Apple, 2013 yılında duyurulan iPad Air modelini de emekliye ayırdı.

APPLE ARTIK O iPAD'E DESTEK VERMEYECEK

MacRumors tarafından aktarılan bilgilerde 31 Mayıs tarihinden sonra eski ürünler listesi güncellenerek iPad Air modeli de eklenecek. Ürünün tanıtılmasının üzerinden geçen süreyi hesap edersek bu karar aslında bekleniyordu.

Eski olarak işaretlenen cihazlar Apple Store'larda veya yetkili satış noktalarında yedek parçalar bulamıyor ya da tamir edilemiyor.