Apple bir ürünün daha fişini çekiyor! Hurdaya ayırdı

Apple aktif olarak kullanılan ancak 2013 tarihinde tanıtalan iPad modeli için fişi çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:01
Apple bir ürünün daha fişini çekiyor! Hurdaya ayırdı
Abone Ol google-news

Apple eskiye ayırdığı ürünlerin listesini artırmaya devam ediyor. Daha önce de üç MacBook modeli için destek vermeyi keseceğini duyuran Apple, 2013 yılında duyurulan iPad Air modelini de emekliye ayırdı. 

APPLE ARTIK O iPAD'E DESTEK VERMEYECEK

MacRumors tarafından aktarılan bilgilerde 31 Mayıs tarihinden sonra eski ürünler listesi güncellenerek iPad Air modeli de eklenecek. Ürünün tanıtılmasının üzerinden geçen süreyi hesap edersek bu karar aslında bekleniyordu. 

Eski olarak işaretlenen cihazlar Apple Store'larda veya yetkili satış noktalarında yedek parçalar bulamıyor ya da tamir edilemiyor. 


Apple iPad Apple iPad Pro Apple iPad Air 2013 iPad Air 2013

İlgili Haberler

Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı

Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı
ABD polisi sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtacak

ABD polisi sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtacak
Apple Watch işletim sistemi watchOS 10 için yeni detaylar

Apple Watch işletim sistemi watchOS 10 için yeni detaylar

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler