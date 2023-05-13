Motorola Razr 40 Ultra görüntülendi! Eski pembe telefona gönderme

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:58

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:58

Motorola telefon pazarındaki ağırlığını akıllı telefon tarafında koruyamasa da katlanabilir ekranlı yapıdaki telefonlarıyla pazarda etkili bir model olmaya başladı.

Buna karşılık yolda olan Motorola Razr 40 Ultra modeli için yeni görüntüler ortaya çıktı. Telefonun gerek modeli gerek renk ve tasarımı ile 2006 yılında tanıtılan Motorola Razr V3i'nin pembe modeline benzediği görülüyor.

Telefonun yeni ortaya çıkan görüntülerinde üç farklı renk tercih edildiği görülüyor. Siyah, mavi ve morumsu kırmızı olarak adlandırılan magenta ile karşımıza çıkması beklenen telefon serisinin 3.5 inç boyutlarında büyük bir kapak ekranı var.

Orada da iki büyük kamera yer alıyor.

Telefonun özellikleri arasında ise 144Hz ekran yenileme hızının sunulacağı ve 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED ekranın yer alacağı aktarılıyor. Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak telefonun 8 GB ya da 12 GB RAM'i olacağı konuşuluyor.