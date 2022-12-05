Musk sordu maliyeti ortaya çıktı: ChatGPT pahalıya patlıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi, 20:03

İnternet aleminin yeni gözdesi olan yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT, herkesin kullanımına ücretsiz açılmıştı. Bir anda çok popüler olan ve herkesin soru sorduğu bu sohbet robotu, geliştiricileri OpenAI ekibine pahalıya patlıyor.

HER BİR SOHBETİN MALİYETİ ORTALAMA 1 İLA 9 SENT ARASINDA

Konunun taze olmasından da kaynaklı olarak ünlü isimlerinde dilinde olan ChatGPT, Elon Musk tarafından da 'maliyetler' konusunda ele alındı. Twitter üzerinden 'What's the average cost per chat?' ( Sohbet başına ortalama maliyet nedir?) diye soru soran Elon Musk'a OpenAI'nın kurucusu olan Sam Altman cevap verdi.

Altman verdiği cevapta,"Ortalama maliyet muhtemelen sohbet başına tek haneli olarak sent şeklinde. Netleştirmeyi ve nasıl optimize edebileceğimiz üzerine çalışıyoruz." dedi.

Sam Altman'ın Twitter üzerinden paylaştığı kadarıyla çarşamba günü kullanıma sunulan sohbet robotu, 5 Aralık Pazartesi tarihi itibarıyla 1 milyon kullanıcıyı geçti.

Peki, yapay zeka destekli sohbet robotu neden bir maliyete sebep oluyor?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, her soru sorulduğunda milyonlarca sorgulama yapıyor ve istenilen cevaba göre veri tabanını genişletiyor. Bu işlemlerin ise sunucu maliyeti oluyor.