Musk, Starlink üzerinden yılların ardından kar etmeye başladı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:55

Güncelleme: 12.05.2024 - 12:55

Elon Musk'ın uydu internet ağı Starlink, yıllar geçmesinin ardından kar ettirmeye başladı. Beşinci yılına giren hizmet, uzun bir süredir zarar ediyordu. 2018'te iki test uydusuyla başlayan süreç, 2019 yılında 60 Starlink uydusuna kadar çıkmıştı. SpaceX, 5 yılın ardından 6 bin 300'den fazla uydu ile internet hizmeti sunuyor.

STARLINK MİLYONLARCA KİŞİYE INTERNET HİZMETİ SUNUYOR

Starlink için kullanılan uyduların bir kısmı yeniden kullanılabilir roketlere sahip olsa da maliyetler yine de yüksek kalıyordu. Elon Musk'ın kar etmek için vazgeçmediği hizmet, yılların ardından gelir getirmeye başladı.

Quilty Space'in araştırmasına göre dünya çapında 3 milyon abonesi bulunan bu hizmet, 6,6 milyar dolarlık ciro sağlıyor. Bunun da 600 milyon dolarlık kısmı kâr olarak şirketin hanesine yazılacak.