Musluk suyunu kaynatmak mikroplastiğin etkilerini azaltabilir
Araştırmacılar, musluk suyunu kaynatmanın yaygın bulunan mikroplastiklerin zararlı etkilerini azaltabileceğini tespit etti.
The Hill'in haberine göre, Çinli bilim insanları, suda en yaygın bulunduğu kaydedilen polistiren, polietilen ve polipropilenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.
Araştırma kapsamında yüksek seviyede kalsiyum karbonat (kireç taşı) ve magnezyum içeren musluk suyu kaynatıldığında içeriğindeki kalsiyum karbonatın mikroplastikleri etrafında kümelenerek hapsedip zararsız hale getirdiği saptandı.
MİKROPLASTİK ETKİSİNİ TAMAMEN YOK ETMİYOR
Araştırmada suyu kaynatmanın mikroplastiklerin zararlı etkilerini tamamen yok etmediği fakat ele alınan 3 plastik bileşiğin en az yüzde 80'inin zararlarını ortadan kaldırdığı gözlendi.
Kaynatılan musluk suyunun şişe suyundan daha güvenli olduğu, plastik kirliliğinin sağlık üzerindeki bazı olumsuz etkilerinden bu yöntemle kaçınılabileceği bildirildi.
ABD'deki Columbia Üniversitesinden araştırmacıların ocakta "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlanan çalışmasında şişe suyunun bir litresinin yaklaşık çeyrek milyon nanoplastik içerebileceği ortaya konulmuştu.
Araştırma, "Environmental Research Letters" adlı dergide yayınlandı.
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