NASA: 2023'ün Temmuz ayı 1880'den bu yana kaydedilen en sıcak ay

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:26

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:26

Analize göre Temmuz 2023, NASA'nın kaydettiği diğer Temmuz aylarından 0,24 santigrat derece ve 1951 ile 1980 yıllarında kaydedilen ortalama Temmuz ayı sıcaklığından 1,18 santigrat derece daha sıcak geçti.

NASA yöneticisi Bill Nelson, "NASA verileri, dünya genelindeki milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiklerini doğruluyor: 2023'ün Temmuz ayındaki sıcaklıklar, onu kaydedilen en sıcak ay yaptı. ABD'liler şu anda ülkenin her köşesinde iklim krizinin etkilerini ilk elden yaşıyor" dedi.

SICAKTAN HAYATINI KAYBEDENLER VAR

NASA verilerine göre özellikle Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölgelerine sıcak hava hakimdi. Bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 santigrat derece üzerinde sıcaklık artışları kaydedildi.

NASA'ya göre bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle on milyonlarca kişi için sıcak hava uyarıları yapılırken, sıcak hava yüzlerce kişinin hastalanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oldu.