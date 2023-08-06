NASA'dan üzüm bağlarını kurtarma yardımı

Yayınlanma: 06.08.2023 - 00:30

Güncelleme: 06.08.2023 - 01:04

ABD’nin uzay araştırmaları kurumu NASA, GLRaV-3 adlı üzüm hastalığına karşı Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'nda geliştirilen bir hava bilim aracının kullanılarak hastalığın erken teşhis edilebildiğini açıkladı. GLRaV-3 adlı üzüm hastalığının, California’daki üzüm bağlarına yıllık 3 milyar dolar zarar verdiği vurgulandı.

Bilim insanları tarafından daha önce yapılan bir vaka çalışmasında, bir hava aracına monte edilmiş NASA’nın Havadan Görünür/Kızılötesi Görüntüleme Spektrometresi (AVIRIS-NG), cabernet sauvignon asmalarındaki maliyetli enfeksiyonu, insan gözüyle görülebilen semptomlar göstermeden önce yüzde 87 doğruluk payı ile tespit ettiği ortaya kondu.

NASA tarafından yapılan açıklamada GLRaV-3'ün başarılı bir şekilde erken tespiti, üzüm yetiştiricilerine müdahale için uzun bir zaman kazandıracağı belirtildi.

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖLÇÜP İZLİYOR

Gövdesine AVIRIS-NG monte edilmiş hava aracının, yoğun emek gerektiren her bir asmanın gözle kontrol edilmesi ve pahalı moleküler testler ile tespit edilen hastalığı erken teşhis etmek için üzüm bağlarının üzerinden uçtuğu ifade edildi.

AVIRIS-NG’nin güneş ışığının kimyasal bağlarla etkileşimini kaydeden optik sensörleri daha önce orman yangınları, petrol sızıntıları, sera gazları ve volkanik patlamalarla ilişkili hava kirliliği gibi tehlikeleri ölçmek ve izlemek için kullanılmıştı.