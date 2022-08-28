NASA 50 yıl sonra Ay'a dönüyor: Üs kuracak

28 Ağustos 2022 Pazar, 08:35

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) son Apollo görevinden 50 yıl sonra, Artemis 1 görevi ile yeniden Ay'a gidiyor. Yeni uzay aracı Artemis pazartesi günü Ay’a gönderilecek. Uzay aracı, daha sonra astronotları taşıyacak Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine ulaştıracak. İnsansız görevde her şey planlandığı gibi gelişirse, astronotlar daha sonraki aşamalarda Orion'daki yerlerini alacak. NASA, 1972'deki Ay görevinden bu yana ilk kez Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi amaçlıyor.

ARTEMİS'LE AY'A ÜS KURULABİLİR

Artemis Projesi’nin Apollo Projesi’nden farklı bir amacı var. Bu kez Ay’da kurulacak bir üs ile insanoğlunun orada kalıcı olması hedefleniyor.

Ajans, Ay’a geri dönmenin 2030’larda Mars’a insan göndermenin önünü açacağını ve süreci kolaylaştıracağını düşünüyor. Projenin bilimsel uzay çalışmalarının dışındaki askeri boyutu netleşmese de istihbarat amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.

ÇİN VE RUSYA'DAN AY'DA ÜS ADIMI

ABD ve 20 müttefikinin bu adımı karşısında Çin ve Rusya da harekete geçti. Haziran ayında iki ülkenin Ay yüzeyi ya da yörüngesinde ortak bir istasyon inşa etmek için anlaşma imzalamaya çok yakın oldukları duyuruldu. Moskova ve Pekin, projelerine destek olacak 20’ye yakın ülke ile iş birliği yapmak istiyor. Ancak Ukrayna Savaşı sebebiyle uygulanan yaptırımlar projeyi olumsuz etkileyebilir. Bu açıdan Artemis projesi iki blok arasındaki gerginlikte yeni bir unsur olarak değerlendiriliyor.