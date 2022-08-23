NASA paylaştı: Jüpiter ilk kez böyle görüntülendi!

23 Ağustos 2022 Salı, 07:38

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) çığır açan James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce hiç olmadığı şekilde, auroraları gösteren görüntülerini çekti. NASA tarafından sağlanan görüntü, 27 Temmuz 2022'de James Webb Uzay Teleskobu tarafından elde edilen yaklaşık 1 milyon 609 km uzaklıktaki gözlemevinde çekildi.

Jüpiter'in auroraları, gezegenin kuzey ve güney kutuplarının ötesine uzanıyor. Gökyüzünde dönen ışık desenleri olan auroralar güneşten gelen yüklü parçacıkların bir gezegenin atmosferi ile manyetik alanının etkileşime girdiğinde oluşuyorlar.

Hubble teleskobundan daha uzağı görebilen James Webb Uzay Teleskobu daha önce sürpriz bir şekilde şimdiye kadarki en uzak galaksiyi keşfetmişti. Teleskop, Dünya'dan üç milyar ışık yılı uzaklıkta ölmekte olan bir yıldızın patlamasıyla oluşan bir süpernovayı görüntülemişti.

NASA ile Avrupa ve Kanada Uzay Ajansları arasındaki bir işbirliğinin ürünü olan 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu, 2021'de Noel Günü'nde başlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak biliniyor ve Dünya yüzeyinden birkaç yüz mil yukarıda yörüngeye oturacak şekilde inşa edilen Hubble'ın aksine, Dünya'dan yaklaşık milyon mil uzakta.