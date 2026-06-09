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NASA astronotları Ay'da Prada ve Axiom tasarımı giysileri giyecek

NASA astronotları Ay'da Prada ve Axiom tasarımı giysileri giyecek

9.06.2026 01:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NASA astronotları Ay'da Prada ve Axiom tasarımı giysileri giyecek

NASA astronotlarının giyeceği uzay giysilerinin tasarımını Prada ve Axiom üstlendi. Kıyafetler, Ay'daki görevde kullanılacak şekilde tasarlandı.
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Astronotların Ay'da giyeceği kıyafetler yüksek teknolojili olacak. Özel kıyafetin içi Prada imzalı özel bir içlikten olacak bu serinlik ve konforu bir araya getirecek. Bir süredir üzerinde çalışılan kıyafetler bir etkinlik ile gösterildi. 

Astronotlar, Axiom Extravehicular Mobility Unit adı verilen ana giysinin altına Prada'nın geliştirdiği ve Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) adı verilen içliği giyecek. Bu içlikte entegre sıvı soğutma sistemi de yer alıyor. Bu da astronotların vücut sıcaklığını belirli bir seviyede tutmaya yarayacak. 

Kıyafette yedek bir soğutma sistemi de bulunuyor. Bunların yanı sıra astronotların taktığı kaska oksijen sağlayacak ve giysi içindeki karbondioksiti filtreleme altyapısına yönlendiren bir havalandırma sistemi de yer alıyor.

NASA yıl bitmeden önce üç farklı Ay görevi gerçekleştirmek istiyor. Bu görevlerde yeni tanıtılan Prada ve Axiom kıyafetinin dışında farklı şirketlerin geliştirilen özel giysileri de test edilecek. 

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