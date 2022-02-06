NASA, astronotları Ay görevine hazırlıyor

06 Şubat 2022 Pazar, 15:30

Astronotlar Nötr Yüzdürme Laboratuvarı (Neutral Buoyancy Laboratory) adı verilen ve simülasyon görevi gören geniş bir yüzme havuzunda uzay yürüyüşleri için adeta prova yapıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; uzmanlara göre sualtında yapılan yürüyüşler, yerçekiminin sınırlı olduğu uzay ortamına yakın bir deneyim sağlıyor.

Ancak NASA yetkilileri, sualtı yürüyüşlerini mevcut haliyle yeterli bulmadı ve ışıkları da kapatmaya karar verdi.

NASA bünyesindeki Johnson Uzay Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapılan yeni bir açıklamada, "Işıkları kapatın. Ay yürüyüşünü simüle ediyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda uzay yürüyüşü için karanlık su altında pratik yapan kişilerin ürkütücü bir görüntüsü de yer aldı:

"Nötr Yüzdürme Laboratuvarı'ndaki dalgıçlar, bir Artemis astronotunun Ay'ın güney kutbunda karşılaşacağı uzun, karanlık gölgeleri simüle etmek için ışıkları kapattı."

Kill the lights – we’re simulating a Moonwalk!



Divers at NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory turned off the lights to simulate what an Artemis astronaut might experience at the lunar south pole - long, dark shadows. pic.twitter.com/naslhzzix7 — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 2, 2022

Ay'ın güneyinde Güneş ufkun yalnızca birkaç derece üzerinde kalıyor. Bu da çok uzun ve koyu gölgelerin oluşmasına neden oluyor. NASA'nın açıklamasında Ay'daki bu koşullardan söz ediliyor.

Uzay ajansı, Artemis adını verdiği görev kapsamında 2026'da Ay'a yeniden insan göndermeyi planlıyor. Bu da 1972'de sona eren Apollo programının ardından Ay'a ilk kez insanlı görev yapılacağı anlamına geliyor.

Yeni görevde astronotlar, doğal uydunun güney kutbunu araştıracak. Zira bilim insanları bu bölgede bol miktarda su olduğunu düşünüyor.

Keşfedilecek su muhtemelen buz formunda olacak. Zira söz konusu bölgeler neredeyse sürekli karanlık.

Bu da kaşiflerin neredeyse hiç ışık olmadan çalışması gerektiği anlamına geliyor.