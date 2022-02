NASA, astronotları Ay görevine hazırlıyor

Astronotlar Nötr Yüzdürme Laboratuvarı (Neutral Buoyancy Laboratory) adı verilen ve simülasyon görevi gören geniş bir yüzme havuzunda uzay yürüyüşleri için adeta prova yapıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; uzmanlara göre sualtında yapılan yürüyüşler, yerçekiminin sınırlı olduğu uzay ortamına yakın bir deneyim sağlıyor.

Ancak NASA yetkilileri, sualtı yürüyüşlerini mevcut haliyle yeterli bulmadı ve ışıkları da kapatmaya karar verdi.

NASA bünyesindeki Johnson Uzay Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapılan yeni bir açıklamada, "Işıkları kapatın. Ay yürüyüşünü simüle ediyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda uzay yürüyüşü için karanlık su altında pratik yapan kişilerin ürkütücü bir görüntüsü de yer aldı:

"Nötr Yüzdürme Laboratuvarı'ndaki dalgıçlar, bir Artemis astronotunun Ay'ın güney kutbunda karşılaşacağı uzun, karanlık gölgeleri simüle etmek için ışıkları kapattı."

Kill the lights – we’re simulating a Moonwalk!



Divers at NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory turned off the lights to simulate what an Artemis astronaut might experience at the lunar south pole - long, dark shadows. pic.twitter.com/naslhzzix7