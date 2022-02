NASA, 4 gönüllüyü Mars görevi simülasyonunda yolculuğa çıkardı

Jared Broddrick, Pietro Di Tillio, Dragos Michael Popescu ve Patrick Ridgley'den oluşan ekip, Kızıl Gezegen'in uydusu Phobos'a seyehati taklit eden görev kapsamında 28 Ocak'ta İnsan Keşif Araştırma Analoğu (Human Exploration Research Analog-HERA) adlı yapıya girdi. Simülasyonda 45 gün boyunca kalacak grup, bilimsel araştırmalar yapacak.

NASA, HERA'nın "uzaydaki araştırma görevlerinin zorluklarını" yaşatmak için tasarlandığını bildirdi.

Açıklamaya göre HERA'nın içerisindeki ekibin, dışarıyla iletişimi 5 dakikaya kadar gecikebiliyor. Burada amaç, mürettebatın ve NASA personelinin iletişim kurma pratiği yapıp operasyonu sorunsuz bir şekilde yürütmeyi öğrenebilmesi.

HERA's new 4-person crew just entered their new home for the next 45 days. They’re simulating a trip to Mars to help NASA study isolation & confinement in exploration scenarios. The hatch is officially closed. Their mission has begun! pic.twitter.com/k6kF17ELca