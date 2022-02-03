NASA, 4 gönüllüyü Mars görevi simülasyonunda yolculuğa çıkardı
NASA, 4 gönüllüyü Mars görevi simülasyonunda "yolculuğa çıkardı." Ekip, Kızıl Gezegen'in uydusu Phobos'a seyehati taklit eden görev kapsamında 28 Ocak'ta İnsan Keşif Araştırma Analoğu (Human Exploration Research Analog-HERA) adlı yapıya girdi.
Jared Broddrick, Pietro Di Tillio, Dragos Michael Popescu ve Patrick Ridgley'den oluşan ekip, Kızıl Gezegen'in uydusu Phobos'a seyehati taklit eden görev kapsamında 28 Ocak'ta İnsan Keşif Araştırma Analoğu (Human Exploration Research Analog-HERA) adlı yapıya girdi. Simülasyonda 45 gün boyunca kalacak grup, bilimsel araştırmalar yapacak.
NASA, HERA'nın "uzaydaki araştırma görevlerinin zorluklarını" yaşatmak için tasarlandığını bildirdi.
Açıklamaya göre HERA'nın içerisindeki ekibin, dışarıyla iletişimi 5 dakikaya kadar gecikebiliyor. Burada amaç, mürettebatın ve NASA personelinin iletişim kurma pratiği yapıp operasyonu sorunsuz bir şekilde yürütmeyi öğrenebilmesi.
New year, new crew! ?????— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) January 29, 2022
HERA's new 4-person crew just entered their new home for the next 45 days. They’re simulating a trip to Mars to help NASA study isolation & confinement in exploration scenarios. The hatch is officially closed. Their mission has begun! pic.twitter.com/k6kF17ELca
NASA'nın İnsan Araştırma Programı'nda (Human Research Program) görev yapan Brandon Vessey de HERA sayesinde Dünya'yla iletişimin sınırlı şekilde kurulduğu ortamda nasıl çalışılabileceğine dair daha fazla bilgi edindiklerini söyledi:
"Öğrendiklerimiz, ileride alçak Dünya yörüngesinin ötesinde yapılacak keşfi görevlerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi sağlayacak."
NASA bu yılın sonbaharında Mars yüzeyinin simüle edileceği bir başka görev daha planlıyor.
Mürettebat Sağlığı ve Performans Keşfi Analoğu (Crew Health and Performance Exploration Analog) adlı görevin bir yıl sürmesi hedefleniyor.
Öte yandan 28 Ocak'ta başlayan simülasyon, HERA'yla yapılan 6. Sefer'in ikinci görevi. Geçmiş yıllarda her birinde 4 görev olmak üzere 5 sefer yapılmıştı.
6. Sefer'in son görevinin 12 Eylül 2022'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kaynak: Independent Türkçe
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Hedefte CHP’li belediye başkanı var
- İğneli Fırça
- Rejimin yeni aşaması
- Mahkemeden dikkat çeken 'babalık izni' kararı
- Beyin göçüne karşı acil eylem planı - Dr. Fatma Nur AYÇİÇEK
- ‘Tekelcilik paraziti’ ve emperyalizm ne ister? - Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV
- Siyasal İslam ve modernite - Doç. Dr. Ayşe ATALAY
- Mahkemeye erişime bariyer - M. Önder TEKİN
- Sancar'dan 'ortak aday' açıklaması
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'