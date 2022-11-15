NASA, test aşamasında olan 'Ay Arabası'nı tanıttı

15 Kasım 2022 Salı, 17:07

NASA, Ay'ın kayalık yüzeyinde her yöne sürüş kaabiliyetine sahip olacak "Ay Arabası" projesini duyurdu. Araç şu anda Arizona'nın Flagstaff kentinde bulunuyor.

NBC News 12'ye göre, 50 bin yıllık lav akıntısı kalıntılarıyla Dünya'da Ay yüzeyine en çok benzeyen yer olan Flagstaff, Ay Arabasını, gelecekteki varış noktasına hazırlıyor.

AY TESTİ

NASA'nın duyurusnu yaptığı araç, yarım metre büyüklüğünde kayalara tırmanıp, kendi etrafında dönebiliyor ve hem ileri-geri hem de sağ-sol hareketler sergileyebiliyor.

Bu yeni proje her ne kadar etkileyici olsa da, yapılan model hala test aşamasında.

Araştırma ekibi, Flagstaff'in Ay'a çok benzeyen arazisinde kullandıkları aracı, olabildiğince gerçekçi olduklarına inandıkları bir teste tabi tuttular. Testin ardından geceyi araçta uyuyarak geçiren araştırmacılar, elde ettikleri veriler sayesinde Ay Arabasının yolcularıyla beraber Ay'a gittiği zaman ne tür ihtiyaçlara sahip olacağını öğrenebildiler.

NASA mühendisi Bekdash test hakkında, "İnsanlar araçta iki gece geçirdiler ve üç gün boyunca lav akıntısı kalıntılarının her yerinde dolaşarak Houston'daki Görev Kontrol ile konuştular. Jeolojik bir araştırma yaptılar ve gerçek bir Ay görevini canlandırdılar" ifadelerini kullandı.