NASA çalışanlarının onayladığı en iyi 8 bilim kurgu filmi

Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:35

Güncelleme: 30.03.2024 - 11:35

Bilim kurgu filmleri türün sevenleri için her dönem aranan filmlerden. Bazı filmler ise bilim kurgu türü için önemli dönüm noktaları, kilometre taşları olmuş durumda.

Chip'in aktardığı içeriğe göre bilim kurgu filmleri senaryonun doğruluğu, fikirlerin geçerliliği gibi pek çok parametreye göre de değerlendirilebilir. Film endüstrisi üzerine içerikler üreten Collider ise bu noktada NASA bilim insanlarından onaylı 8 bilim kurgu filmini listelemiş. Listede yer alan filmler şöyle:

8. Jurassic Park (1993)

Collider'e göre usta yönetmen Steven Spielberg imzalı Jurassic Park da NASA bilim insanları tarafından onaylı bir film. Jurrassic Park yayınlandığı dönemde görsel efektleriyle bilimkurgu türünde bir çığır açmıştı. Collider'in haberinde NASA'daki bilim insanlarına göre Jurassic Park'ın tarih öncesi yaratıkların tasviri de dahil olmak üzere bazı yanlışlıklar içermesine rağmen, bilim kurgu türünde bugüne kadarki en iyi filmlerden biri olduğu belirtiliyor.

7. Başka Bir Dünyadan Gelen Şey / (The Thing from Another World) (1951)

Filmin yönetmen koltuğunda Christian Nyby var ve filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 87... The Thing olarak da bilinen filmin konusu şöyle: Bilim insanı Dr. Carrington Kuzey Kutbu araştırma üssü yakınlarında bir UFO olduğunu bildirdiğinde Hava Kuvvetleri, araştırma için Kaptan Patrick Hendry komutasında bir ekip gönderir. Buldukları şey bir uzay gemisi ve buzun içinde donmuş insansı bir yaratıktır. Keşiflerini üsse geri getirirler ama yanlışlıkla yaratığın buzları çözülür.

Collider'e göre film yenilikçi görsel efektler ile türün diğer filmlerinin önünü açtı.

6. Aydaki Kadın / (Woman in the Moon) (1929)

Alman sessiz bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda Fritz Lang yer alıyor. Collider'e göre Aydaki Kadın ilk gerçek bilim kurgu filmlerinden biri ve uzay yolculuğunu gerçekçi bir şey olarak tasvir eden ilk filmlerden.

Collider "Aydaki Kadın, uzay yolculuğunu doğru bir şekilde tasvir eden ilk filmlerden biriydi. Onu daha da etkileyici kılan şey, gösterime girdiğinde böyle bir şeyin henüz yapılmamış olmasıydı" diyor.

Filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 78.

5. Dünyanın Durduğu Gün / (The Day the Earth Stood Still) (1951)

Film, Soğuk Savaş döneminde Washington D.C.'ye inen ve Dünya halkını barış içinde yaşamaları gerektiği aksi takdirde diğer gezegenler için bir tehlike olarak yok edilecekleri konusunda uyaran bir uzaylıyı anlatıyor.

1951 yapımı filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 95.

4. 'Metropolis' (1927)

Avusturyalı-Alman yönetmen Fritz Lang'ın çektiği sessiz bilimkurgu filmi. Filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 97 ve eleştirmenler "Sessiz döneme ait, görsel açıdan hayranlık uyandıran bir bilim kurgu klasiği" yorumunda birleşmiş.

3. Mesaj / Contact (1997)

Film Pulitzer Ödüllü Carl Sagan'ın romanından uyarlandı... Yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis'in oturduğu filmin başrolünde Jodie Foster vardı. Film yıllar süren araştırmaların ardından nihayet dünya dışı bir zekânın gönderdiği mesajları tespit eden Dr. Ellie Arroway'e odaklanıyor.

2. 2001: Bir Uzay Destanı / 2001: A Space Odyssey (1968)

Stanley Kubrick'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği1968 yapımı destansı bilim kurgu filmi... Film, uzay uçuşunun bilimsel olarak doğru tasviri ve efektleri ile türün en iyileri arasına girdi.

Filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 92 ve eleştirmenler filmin "türün şimdiye kadar yapılmış en etkili ve en çok tartışılan" filmlerinden biri olduğu konusunda hemfikir.

Filmde, Ay yüzeyinin altına gömülmüş gizemli bir eserin ortaya çıkarılmasının ardından Jüpiter'e bir uzay aracı gönderilir. Collider filmle ilgili "Filmin kendisinden daha da fantastik olan şey, yapımının arkasındaki çabadır. Göründüğü üzere, mükemmeliyetçi ve çalışkan Kubrick zaten NASA ile çalışıyordu ve prodüksiyon başladıktan sonra da devam etti" yorumunu yapıyor.

1. Gattaca (1997)

Andrew Niccol tarafından yönetilen bu distopik bilim kurgu filmin başrollerinde Ethan Hawke, Uma Thurman ve Jude Law yer alıyor. Filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 82 ve eleştirmenler "Zeki ve bilimsel açıdan kışkırtıcı olan Gattaca, bilimin doğası hakkında önemli ve ilginç etik sorular ortaya atan sürükleyici bir bilimkurgu draması" görüşünde hemfikir.

Filmin Rotten puanı yüzde 82, seyirci puanı yüzde 87...

Filmde artık dünyada genetik mühendisliği çok ilerlemiştir ve 'kusursuz insan' yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu yeni 'süper insan' türü yüzünden normal insanlar artık aşağı seviye olarak görülmektedir.