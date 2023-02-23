NASA, Cüce galaksilerde iki çift süper kütleli kara delik belirledi

NASA'nın yeni araştırmasında, çarpışma rotasındaki cüce galaksilerde iki çift süper kütleli kara delik belirlendiği duyuruldu.

Xinhua
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:57
NASA, Cüce galaksilerde iki çift süper kütleli kara delik belirledi
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NASA, yaptığı açıklamada bunun ileride yaşanacak çarpışmaya yönelik ilk kanıt olduğunu ve bilim insanlarına erken evrende kara deliklerin büyümesi hakkında önemli bilgiler sunduğunu söyledi.

NASA'ya göre cüce galaksiler, tanımları gereği güneşin kütlesinin yaklaşık 3 milyar katından daha az bir toplam kütleye sahip yıldızlar içeriyor. Gökbilimciler uzun zamandır cüce galaksilerin, evrenin nispeten erken aşamalarında birleşerek bugün gördüğümüz daha büyük galaksileri oluşturduğundan kuşkulanıyordu.

OPTİK VERİLER KARŞILAŞTIRILDI

Ancak NASA'nın verdiği bilgilere göre cüce galaksiler çok uzak mesafelerde aşırı derecede sönük göründüğü için mevcut teknolojilerle cüce galaksi birleşmelerinin ilk kuşağını gözlemek mümkün değil. Yeni araştırma ise derin Chandra X-ışını gözlemlerinin sistematik taramasını gerçekleştirip bu verileri NASA'nın Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Gezgini'nin kızılötesi verileri ve Kanada-Fransa-Hawaii Teleskobu'nun optik verileriyle karşılaştırarak bu zorlukların üstesinden geldi.

ABD'li gökbilimciler, iki kara deliğin kanıtı olarak çarpışan cüce galaksilerde parlak X-ışını kaynağı çiftleri aradı ve iki örnek buldu. Bu çiftlerden biri, Dünya'dan 760 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Abell 133 galaksi kümesinde bulunuyor. Diğeriyse yaklaşık 3,2 milyar ışık yılı ötedeki Abell 1758S galaksi kümesinde yer alıyor. NASA'ya göre her iki çift de galaksi çarpışmalarının karakteristik işaretleri olan yapılara sahip.


NASA Abell 1758S galaksi kümesi Chandra X-ışını

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