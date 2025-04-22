NASA garip görünen asteroitin yakın çekimini paylaştı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 07:43

Güncelleme: 22.04.2025 - 07:43

NASA'nın Lucy uzay aracı hafta sonu Donaldjohanson adı verilen uzay kayasını ikinci kez görüntüledi. Lucy Uzun Menzilli Keşif Görüntüleyicisi (L'LORRI) yaklaşık iki saniyelik aralıklarla görüntüler çekerken uzun asteroitin yaklaşık 965 bin 606 kilometre yakınına gitti.

Lucy'nin Southwest Araştırma Enstitüsündeki baş araştırmacısı Hal Levison'a göre sonuçlar asteroitin "çarpıcı derecede karmaşık yapısını" gözler önüne seriyor.

Levison görüntüler hakkında 21 Nisan'da NASA'ya yaptığı açıklamada, "Karmaşık yapıları ayrıntılı olarak incelediğimizde, Güneş Sistemimizdeki gezegenleri oluşturan yapı taşları ve çarpışma süreçleri hakkında önemli bilgiler ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Uzay kayasına yakından bakışta gökbilimciler birkaç ayrıntı fark ettiler. Asteroitin son hali muhtemelen iki küçük kayanın çarpışmasıyla oluştu. Çünkü, Donaldjohanson'ın kendine has bir bağlanma şekli var. Bir boynu andıran bu garip şekil, daha önceki 10 günlük parlaklık değişim periyodunu da doğruluyor.

Öte yandan son bulgular asteroitin ilk tahminlere göre çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Uzay kayası 8 kilometre uzunluğunda ve 3.21 kilometre genişliğinde olmasıyla aslında Lucy'nin görüş alanından çıkıyor. Bu sebeple, ek verilerin tekrar işlenmesi ve ayrıştırılması gerekiyor.

Karşılaşma, Lucy'nin fırlatılmasından 3,5 yıl sonra ve Selam adı verilen mini uydunun yanından geçmesinden tam 17 ay sonra gerçekleşti.

NASA Genel Merkezi'ndeki Gezegen Bilimi Bölümü'nde Güneş Sistemindeki 'küçük cisimler' konusunda baş bilim insanı olan Dr. Thomas Statler, 989 milyon dolarlık Lucy misyonununda kaydedilen ilk görüntülerin aracın "muazzam yeteneklerini" gösterdiğini söyledi.

İlerleyen aylar boyunca araştırmacılar Lucy'nin siyah beyaz görüntüleyicisinin yanı sıra renkli görüntüleyicisinden, kızılötesi spektrometresinden ve termal kızılötesi spektrometresinden veri toplayacak, işleyecek ve analiz edecek. Uzay aracının bu yılın çoğunu ana asteroit kuşağı boyunca seyahat ederek geçirmesi planlanıyor.