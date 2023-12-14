Geminid meteor yağmuru bu gece zirve yapacak

Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:59

Güncelleme: 14.12.2023 - 09:59

NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid (İkizler) meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

Donanımhaber'in aktardığı ayrıntılara göre Geminid göktaşı yağmurunun saçılım noktası gökyüzünde İkizler Takımyıldızı’nın bulunduğu bölge. Çoğu meteor yağmurunun aksine, Geminid meteor yağmuruna sebep olan şey bir kuyruklu yıldız değil, 3200 Phaethon adına bir asteroid. Dünyamızın yörüngesi 3200 Phaethon’un yörüngesiyle kesişince, asteroitin arkasında bıraktığı irili ufaklı toz parçacıkları atmosferimize giriyor.

13 VE 14 ARALIK GECESİ EN YOĞUN BİÇİMDE GÖZLENECEK

En sağlıklı gözlemi gerçekleştirmek ve daha fazla meteor görmek için şehrin ışık kirliliğinden uzak, yıldızları rahat seçebileceğiniz bir yerde, gece yarısından sonra saat 02:00 gibi gökyüzünde doğu ufkuna bakmanızı tavsiye ediyoruz.

Burada ışık kirliliği büyük önem taşıyor, çünkü eğer bir şehir merkezinde iseniz, maalesef ne yaparsanız yapın göktaşı yağmurunu gözlemleneniz mümkün olmayacak.

17 Aralık’a kadar azalarak devam edecek göktaşı yağmurunu 13-14 Aralık gecesi en yoğun biçimde gözlemek mümkün olacak.